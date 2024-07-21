В ночь на 21 июля в МЛС состоялся матч 25-го тура, в котором Остин встречался с Шарлотт Индепенденс (2:2). В перерыве поединка состоялась презентация нового игрока техасцев Александра Сватка.

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Третий представитель Украины в МЛС

Александр появился на футбольном поле под овации болельщиков. На плечах центрбека был украинский флаг.

Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr,

– подписала презентацию украинца клубная пресс-служба.

Презентация Александра Сватка в Остине / фото ФК Остин

Напомним, что Остин объявил о подписании Сватка еще 24 июня. За трансфер футболиста сборной Украины техасцы заплатили Днепру-1 1,2 миллиона евро. В новом клубе Александр будет играть под номером 21.

Дебют Сватка за Остин можно будет ожидать 26 июля, когда в рамках Кубка лиг его команда сыграет против мексиканского УНАМ Пумас.

К слову, Сваток стал третьим представителем Украины в МЛС после Сергея Кривцова (Интер Майами) и Евгения Чеберко (Коламбус Крю). Интересно, что все три футболиста играют на позиции центрального защитника.