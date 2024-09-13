Український форвард Рамік Гаджиєв цього літа опинився без клубу. 19-річний гравець виступав за Дніпро-1, який після сезону 2023 – 2024 був розформований.

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Провалив перегляди в Англії

Інтерес до гравця проявляли кілька клубів УПЛ, проте Рамік вирішив спробувати працевлаштуватися закордоном. Гаджиєв поїхав до Великої Британії, де мав перегляд у двох командах.

Спочатку Рамік був у розташуванні Брентфорда, де його хотіли брати до другої команди. Саме туди свого часу потрапив Єгор Ярмолюк, який тепер є частиною першої команди "бджолів".

Пізніше Гаджиєв поїхав на перегляд до молодіжної команди Дербі Каунті. Проте успіху українець не досяг, обидва клуби відмовились від співпраці з форвардом.

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Очікується, що Рамік повернеться в Україну та знайде собі варіант серед вітчизняних клубів. За даними ЗМІ, інтерес до нього мають Динамо, Полісся, Олександрія та представник Першої ліги Металіст 1925.

Минулого сезону Гаджиєв відіграв 8 матчів за Дніпро-1, відзначившись одним голом. Також влітку він разом зі збірною України U-19 дійшов до півфіналу юнацького Євро-2024 у Північній Ірландії.