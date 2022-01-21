На первом спецучастке автомобиль, за рулем которого был Адриен Фурмо, влетел в каменный выступ с правой стороны. Автомобиль сразу перевернулся и вылетел на противоположную сторону дороги.

Стоит внимания Кими Райкконен за несколько часов продал уникальную Ferrari за 1,8 миллиона евро

Там был отбойник, который должен был бы остановить автомобиль. Но Ford перелетел через него, упав в пропасть.

К счастью, пилот и его штурман не пострадали, сразу выбравшись из автомобиля. Но продолжат ли они выступление на этом гран-при – пока неизвестно.

А вот сам автомобиль вряд ли будет подлежать восстановлению. Хотя шанс увидеть Фурмо на трассе уже в субботу, 22 января, все-таки есть (если ему будет позволять здоровье). Для этого судьи должны подтвердить, что пространственная рама (которая отныне лежит в основе конструкции автомобилей WRC и выполняет, в частности, функции каркаса безопасности) сохранила свою целостность. Однако риск серьезного повреждения этой структуры в ходе такого инцидента является очень высоким.

Видео аварии автомобиля на ралли Монте-Карло