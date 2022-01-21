На першій спецділянці автомобіль, за кермом якого був Адрієн Фурмо, влетів у скелястий виступ з правого боку. Автомобіль одразу перевернувся та вилетів на протилежну сторону дороги.

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Там був відбійник, який мав би зупинити автомобіль. Але Ford перелетів через нього, впавши в прірву.

На щастя, пілот та його штурман не постраждали, одразу вибравшись з автомобіля. Але чи продовжать вони виступ на цьому гран-прі – поки невідомо.

А от сам автомобіль навряд чи підлягатиме відновленню. Хоча шанс побачити Фурмо на трасі вже в суботу, 22 січня, таки є (якщо йому дозволятиме здоров'я). Для цього судді повинні підтвердити, що просторова рама (яка відтепер лежить в основі конструкції автомобілів WRC і виконує, зокрема, функції каркасу безпеки) зберегла свою цілісність. Однак ризик серйозного пошкодження цієї структури в ході такого інциденту є дуже високим.

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