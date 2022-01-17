В швейцарском автосалоне Carstar выставили на продажу Ferrari F12 TDF Райкконена за 189 тысяч швейцарских франков (более 1,8 миллиона евро). И уже через несколько часов уникальный болид был продан.

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Гоночный автомобиль был выпущен в 2016 году. И за все это время он проехал чуть больше 1800 километров.

Ferrari окрашена в красный цвет и напоминает ливрею гоночного болида, за рулем которого Райкконен стал победителем Формулы-1 в 2007 году. Правда на этом автомобиле номер изображен "7", тогда как в 2007 году финн выступал еще под номером "6" (позже он сменил его на "7"). Также в автомобиле на подголовниках вышита надпись "Iceman" – именно такое прозвище он получил в мире автогонок.

Автомобили Ferrari F12 TDF выпускались в 2015 – 2017 годах. Тогда он стоил 400 тысяч евро. Но выпустили их лишь 799 штук. Поэтому с тех пор эти автомобили очень выросли в цене.

Особенностями спорткара являются форсированный V-образный 12-цилиндровый двигатель с рабочей камерой 6,3 литра. В качестве трансмиссии используется скоростной "робот". Автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 340 км/ч.