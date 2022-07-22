Дебютный гол за поляков

Уже в первом тайме Ракув довел счет до 2:0. После отдыха в ворота казахстанского соперника залетело еще три гола. Один из мячей в свой актив записал украинский хавбек Владислав Кочергин, пишет 24 канал.

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Кочергин появился на поле после перерыва, заменив Бен Ледермана. Уже на 76-й минуте украинец отличился голом. Владислав отозвался на классное заброс от партнера по команде и вторым касанием направил мяч в ворота Астаны.

Кочергин сделал счет встречи 4:0 в пользу Ракува.

Любопытно! Владислав Кочергин выступает за польский Ракув с конца марта 2022 года. Футболист перешел из Зори на правах свободного агента. За клуб провел три матча, в которых забил один гол.

Уже в компенсированное время матч еще раз побывал в сетке ворот гостей. Фран Тудор реализовал пенальти.

В итоге – 5:0, разгромная победа польского клуба. Интересно, что с 21-й минуты Ракув играл в меньшинстве. Но составы сравнялись после удаления игрока Астаны Аслана Дарабаева на 62-й минуте поединка.

Важно. Ответный матч Астана – Ракув состоится 28 июля.

Видео гола Кочергина за Ракув