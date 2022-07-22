Дебютний гол за поляків
Вже у першому таймі Ракув довів рахунок до комфортного 2:0. Після відпочинку у ворота казахстанського суперника залетіло ще три голи. Один із м'ячів у свій актив записав український хавбек Владислав Кочергін, пише 24 канал.
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Кочергін з'явився на полі по перерві, замінивши Бен Ледермана. Вже на 76-й хвилині українець відзначився голом. Владислав відгукнувся на класне закидання від партнера по команді та другим дотиком спрямував м'яч у ворота Астани.
Кочергін зробив рахунок зустрічі 4:0 на користь Ракува.
Вже у компенсований до матчу час м'яч ще раз побував у сітці воріт гостей. Фран Тудор реалізував пенальті.
У підсумку – 5:0, розгромна перемога польського клубу. Цікаво, що з 21-ї хвилини Ракув грав у меншості. Але склади зрівнялись після вилучення гравця Астани Аслана Дарабаєва на 62-й хвилині поєдинку.
Відео голу Кочергіна за Ракув