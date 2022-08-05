Вся голова в муке: Ракицкий организовал "яичную драку" в новом клубе - забавное видео
Источник:твиттер Адана Демирспора
Ярослав Ракицкий наконец-то нашел новую команду после бегства из России. Украинский защитник выступит за турецкий Адана Демирспор.
Веселое поздравление с днем рождения
3 августа Ярослав Ракицкий отметил свое 33-летие. Его одноклубники в турецком клубе решили поздравить украинского защитника с днем рождения. Украинец традиционно задул свечи на торте, а дальше началось самое интересное.
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Ракицкий отпраздновал день рождения / Фото с твиттера Адана Демирспора
Один из игроков Адана Демирспора подошел к спине Ярослава на внезапно высыпавшую на его голову муку. Тогда другие футболисты начали разбивать об голову Ракицкого сырые яйца. Затем игроки начали ими бросаться на футбольном поле.
Игроки поздравили Ракицкого с днем рождения / Фото с твиттера Адана Демирспора
Новичок команды из Украины был весь усыпан мукой и желтком от яиц. Вот так весело в турецком клубе поздравляют именинников. Ярослав на всю жизнь запомнит такое празднование 33 лет.
Как Ракицкого поздравили в клубе: смотрите видео
Довольные футболисты после "яичной драки" / Фото с твиттера Адана Демирспора
- Ярослав Ракицкий перешел в Адана Демирспора в статусе свободного агента. Поэтому достался турецкому клубу совершенно бесплатно.
- Украинский центрбэк подписал контракт до 30 июня 2023 года. Но в соглашении есть пункт пролонгации еще на год.
- Уже 13 августа футболист может дебютировать за Адана Демирспора в официальном матче. В этот день его клуб сыграет дома в первом туре турецкой Суперлиги против Сивасспора.