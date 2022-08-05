Веселе привітання з днем народження

3 серпня Ярослав Ракіцький відсвяткував своє 33-річчя. Його одноклубники у турецькому клубі вирішили привітати українського захисника з днем народження. Українець традиційно задув свічки на торті, а далі розпочалось найцікавіше.

Цікаво прочитати Тренер Арсенала розповів, як йому вдалось вмовити Гвардіолу відпустити Зінченка



Ракіцький відсвяткував день народження / Фото з твітеру Адана Демірспора

Один із гравців Адана Демірспора підійшов до спини Ярослава на раптово висипав на його голову борошно. Тоді інші футболісти почали розбивати об голову Ракіцького сирі яйця. Згодом гравці почали ними кидатись на футбольному полі.



Гравці привітали Ракіцького з днем народження / Фото з твітеру Адана Демірспора

Новачок команди з України був весь обсипаний борошном та жовтком від яєць. Ось так весело у турецькому клубі вітають іменинників. Ярослав на все життя запам'ятає таке святкування своїх 33 років.

Як Ракіцького привітали у клубі: дивіться відео



Задоволені футболісти після "яєчної бійки" / Фото з твітеру Адана Демірспора