Веселое поздравление с днем рождения

3 августа Ярослав Ракицкий отметил свое 33-летие. Его одноклубники в турецком клубе решили поздравить украинского защитника с днем рождения. Украинец традиционно задул свечи на торте, а дальше началось самое интересное.

Интересно прочесть Тренер Арсенала рассказал, как ему удалось уговорить Гвардиолу отпустить Зинченко



Ракицкий отпраздновал день рождения / Фото с твиттера Адана Демирспора

Один из игроков Адана Демирспора подошел к спине Ярослава на внезапно высыпавшую на его голову муку. Тогда другие футболисты начали разбивать об голову Ракицкого сырые яйца. Затем игроки начали ими бросаться на футбольном поле.



Игроки поздравили Ракицкого с днем рождения / Фото с твиттера Адана Демирспора

Новичок команды из Украины был весь усыпан мукой и желтком от яиц. Вот так весело в турецком клубе поздравляют именинников. Ярослав на всю жизнь запомнит такое празднование 33 лет.

Как Ракицкого поздравили в клубе: смотрите видео



Довольные футболисты после "яичной драки" / Фото с твиттера Адана Демирспора