Артета: Эти трансферы работают в обе стороны

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал трансферы в преддверии старта в АПЛ. Наставник не стал открывать все карты разговора с наставником Манчестер Сити Пепом Гвардиолой по поводу перехода уже эксгравцев "горожан".

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Артета признался, что Гвардиола назвал Александра Зинченко и Габриэла Жезуса феноменальными футболистами, потерянными МанСити. Испанский вождь Арсенала искренне радуется, что эти игроки одели красно-белую футболку "канониров".

Я не могу рассказать все подробности, но могу сказать, что это работает в обе стороны. Оба клуба должны быть счастливы этим соглашениям. Он сказал мне, что теряет двух феноменальных людей. Я знаю их, и я знаю, как нам повезло, что они у нас есть. Я действительно счастлив,

– сказал Артета.

Напомним, что оба новичка подписали долгосрочные контракты с лондонским клубом. Жезус заключил соглашение до конца июня 2027, а Зинченко будет игроком "канониров" до 30 июня 2026-го.

Оба футболиста уже провели дебютные поединки за Арсенал, а бразильский нападающий уже отличился голами. Александр и Габриел завоевали первый трофей в новой команде. Арсенал разгромил Севилью (6:0) в финале товарищеского турнира Emirates Cup.

К слову. 5 августа Зинченко и Жезус могут дебютировать за лондонский клуб в официальном матче. В этот день Арсенал сыграет на выезде против Кристал Пелес в первом туре АПЛ.