Ракицкий спас Зенит от позора в Лиге чемпионов благодаря сомнительному пенальту: видео

Российский Зенит сумел избежать поражения в матче Лиги чемпионов против шведского Мальмё лишь в компенсированное арбитром время. Всё благодаря пенальти.

Спасение Зенита

Зенит за четыре матча в Лиге чемпионов выиграл лишь однажды, обыграв дома Мальмё. В этот раз матчи был в Швеции. И в случае победы хозяев поля, борьба за третье место в группе продолжалась до последнего тура.

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В первом тайме Мальме удалось выйти вперед – отличился Риекс, который оставил в дураках защитников соперника.

Но во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота Мальмё. Для этого ему даже пришлось пользоваться помощью VAR. Пробивать пошел Дзюба и не забил – голкипер ногами отбил мяч. Не менее смешно выглядела попытка россиянина добить мяч головой, но не удалось.

Позже Зенит отправил мяч в ворота, но сделал это из офсайда, поэтому гол не засчитали.

Игроки Зенита продолжали падать в штрафной соперника. Поэтому арбитр встречи еще раз прибег к помощи VAR. Но на 73-й минуте он не нашел причин назначить пенальти.

А вот в третий раз после просмотра VAR в этом матче Андрис Триманис назначил пенальти. Произошло это уже в компенсированное арбитром время. Правда, на этот раз пробивать направился не Дзюба, а Ракицкий. И голкипер был близок к тому, чтобы отбить мяч после удара украинца, но ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы это сделать.

Матч так и закончился вничью 1:1. Благодаря ей Зенит закрепился на третьем месте и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Видеообзор матча Мальме – Зенит