После матча с Зарей U-21 Ракицкий премировал партнеров по команде за хорошую игру.

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"Помню, когда я был в дубле Шахтера, Ярик Ракицкий за нас пару матчей сыграл. Мы играли с Зарей, они в том году как раз чемпионами стали. Мы очень хорошо играли, владение 80 на 20, кучу моментов не забили. Ракицкий за нас тогда играл. Я жил с Кулачем на квартире. После игры расстроены. Звонит Ракицкий: "Привет, что делаете? Приезжайте в кафе, я с женой, поужинаем вместе". Мы приехали, поужинали. Он спрашивает: "Сколько у вас премиальные за игру?" Тогда, кажется, 600 на выезде и 400 долларов дома были премиальные.

Он достает пачку денег и говорит: "Вас 18 человек, раздадите тем, кто в составе по 400, кто на замене – 200". Говорит: "Я сегодня играл, кайфонул от игры". Там было больше пяти тысяч долларов. Нам неловко стало брать деньги. Он говорит: "Пацаны, я от себя, от чистого сердца".

Была его жена – Оля. Она говорит: "Если Ярик дает, значит это не просто так. Возьмите и раздайте деньги команде". Мы с Кулачем на следующий день раздали всем.

Ярик классный пацан. Он еще бутсы завозил. У него, по-моему, контракт c Nike был. Он привез 15 пар, пацаны разобрали", – рассказал Тотовицкий.

Что известно о Ракицком