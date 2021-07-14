"Отдавал все силы за эту футболку"

Ярослав Ракицкий рассказал о своих выступлениях в "сине-желтой" футболке. В 2019 году защитник перешел в российский Зенит. Этим шагом футболист закрыл себе путь в сборную Украины.

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Украинец признался, что всегда ждал вызова и хотел играть в национальной команде. По его мнению, его будущее в сборной решил нынешний наставник команды Андрей Шевченко и президент УАФ Андрей Павелко. Андрей Николаевич с 2019 году еще ни разу не разговаривал с игроком.

Гнев критики выливался на футболиста после каждого матча "сине-желтых". Ярослав рассказал, что не пел гимн по объективным причинам. Которых Ракицкий не назвал.

Это не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл за сборную, то отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне разные глупости. Но мне все равно, что они думают,

– сказал футболист Зенита.

"Зачем мне ждать вызов дальше?"

Ракицкий признался, что следит за матчами украинской сборной. Ему хочется выйти на футбольное поле и помочь команде победить: "Это жизнь. Уже не изменить того, что произошло. Я закончил карьеру в сборной. Да, я понимаю, что произошло. Все шло от руководства федерации. Они наговаривали всем, в том числе и Шевченко. Меня несколько раз не вызывали у список. И я подумал, зачем мне ждать вызов дальше? Лучше уйду сам".