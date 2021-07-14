"Отдавал все силы за эту футболку"
Ярослав Ракицкий рассказал о своих выступлениях в "сине-желтой" футболке. В 2019 году защитник перешел в российский Зенит. Этим шагом футболист закрыл себе путь в сборную Украины.
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Украинец признался, что всегда ждал вызова и хотел играть в национальной команде. По его мнению, его будущее в сборной решил нынешний наставник команды Андрей Шевченко и президент УАФ Андрей Павелко. Андрей Николаевич с 2019 году еще ни разу не разговаривал с игроком.
Это не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл за сборную, то отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне разные глупости. Но мне все равно, что они думают,
– сказал футболист Зенита.
"Зачем мне ждать вызов дальше?"
Ракицкий признался, что следит за матчами украинской сборной. Ему хочется выйти на футбольное поле и помочь команде победить: "Это жизнь. Уже не изменить того, что произошло. Я закончил карьеру в сборной. Да, я понимаю, что произошло. Все шло от руководства федерации. Они наговаривали всем, в том числе и Шевченко. Меня несколько раз не вызывали у список. И я подумал, зачем мне ждать вызов дальше? Лучше уйду сам".
- В январЕ 2019 года Ракицкий сменил украинскую прописку на российскую. Игрок перешел из Шахтера в Зенит. Его контракт с россиянами рассчитан до конца июня 2022 года.
- Переход Ракицкого в российский клуб негативно восприняли в Украине. Футболист не получал вызов в сборную страны, после чего объявил о завершении карьеры в национальной команде.
- В сезоне 2020/2021 футболист провел за "зенитчиков" 32 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол, отдал 4 ассиста и заработал 6 предупреждений.