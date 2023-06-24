Стороны ударили по рукам и подписали контракт еще на один сезон – до 30 июня 2024 года. Прошедшее соглашение Ярослава Ракицкого с Шахтером истекало уже 30 июня 2023-го, поэтому "горняки" решили заключить новый контракт ради сохранения воспитанника команды.

Интересно Заря получила техническое поражение за матч с Минаем: за что наказали бронзового призера УПЛ

Сохраняют воспитанника команды

Напомним, что защитник вернулся в донецкий клуб в январе 2023 года, когда перешел из турецкого Адан Демирспора.

В Турцию Ракицкий в свою очередь сбежал с чемпионата России после того, как 24 февраля 2022 года эта враждебная страна начала полномасштабное вторжение в родную страну футболиста. Ярослав подал хороший пример, это вам не Анатолий Тимощук.

Отметим, что в России украинский защитник поиграл в течение трех лет за Зенит, а до этого исключительно его карьера была связана с "горняками".

После возвращения Ракицкий отыграл за Шахтер 14 матчей (один в Лиге Европы), в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. В поединке УПЛ против Львова даже был с капитанской повязкой (2:0).

Ракицкий превратился в стабильного игрока основы, который играет на опыте и даже может усилить игру команды после выхода на замену.

Шахтер без главного тренера

СМИ активно обсуждают тему нового главного тренера Шахтера. Вроде бы клуб простился с Игорем Йовичевичем, который принес команде самое сложное чемпионство в истории. Также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

Пресса сватает в Шахтер наставника Зари Патрика ван Леувена. Даже уже была информация, что нидерландский специалист не прибыл в расположение луганской команды, которая уже вышла из отпуска. Также на должность нового наставника "горняков" приписывают других кандидатов из Европы.

Интересно, что официально ни Шахтер, ни Заря не подтвердили отставку главных тренеров команд.