Сторони вдарили по руках та підписали контракт ще на один сезон – до 30 червня 2024 року. Минула угода Ярослава Ракіцького з Шахтарем спливала вже 30 червня 2023-го, тому "гірники" вирішили укласти новий контракт заради збереження вихованця команди.

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Зберігають вихованця команди

Нагадаємо, що захисник повернувся до донецького клубу у січні 2023-го року, коли перейшов із турецького Адан Демірспора.

У Туреччину Ракіцький своєю чергою втік із чемпіонату Росії після того, як 24 лютого 2022 року ця ворожа країна розпочала повномасштабне вторгнення у рідну країну футболіста. Ярослав подав гарний приклад, це вам не Анатолій Тимощук.

Відзначимо, що на Росії український захисник пограв протягом трьох років за Зєніт, а до цього виключно його кар'єра була пов'язана з "гірниками".

Після повернення Ракіцький відіграв за Шахтар 14 матчів (один у Лізі Європи), у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. У поєдинку УПЛ проти Львова навіть був із капітанською пов'язкою (2:0).

Ракіцький перетворився у стабільного гравця основи, який грає на досвіді, та навіть може підсилити гру команди після виходу на заміну.

Шахтар без головного тренера

ЗМІ активно обговорюють тему нового головного тренера Шахтаря. Начебто клуб попрощався із Ігорем Йовічевічем, який приніс команді найскладніше чемпіонство в історії. Також вивів команду у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Преса сватає у Шахтар наставника Зорі Патріка ван Леувена. Навіть вже була інформація, що нідерландський спеціаліст не прибув у розташування луганської команди, яка вже вийшла із відпустки. Також на посаду нового наставника "гірників" приписують інших кандидатів із Європи.

Цікаво, що офіційно ні Шахтар, ні Зоря не підтвердили відставки головних тренерів команд.