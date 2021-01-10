31-летний украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий посетил Киев, где встретился с полузащитником Шахтера Виктором Коваленко.

Украинский футболист Иван Зотько опубликовал фото у себя в инстаграме, на котором был изображен Ракицкий и игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Виктор Коваленко, которого отправляют в Аталанту следующим летом.

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"С легендами", – прокомментировал Зотько фото из киевского футбольного манежа.

Что известно о Ракицком

Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе 2019 года.

В текущем сезоне футболист провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.