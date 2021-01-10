Ракіцький потренувався в Києві з гравцем збірної України: фото
31-річний український захисник Зеніта Ярослав Ракіцький відвідав Київ, де зустрівся із півзахисником Шахтаря Віктором Коваленком.
Український футболіст Іван Зотько опублікував фото у себе в інстаграмі, на якому був зображений Ракіцький і гравець збірної України і донецького Шахтаря Віктор Коваленко, якого відправляють в Аталанту наступного літа.
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"З легендами", – прокоментував Зотько фото з київського футбольного манежу.
Що відомо про Ракіцького
Ракіцький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря в січні 2019 року.
У поточному сезоні футболіст провів за пітерський клуб 22 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.
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