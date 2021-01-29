Український футболіст Зеніту Ярослав Ракіцький відвідав тренування юних вихованців Шахтаря.

Джерело: інстаграм академії Шахтаря

Поки Зеніт проходить збори в ОАЕ, український гравець пітерців Ярослав Ракіцький перебуває в Києві.

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Згідно з інформацією від інстаграм-аккаунта академії Шахтаря, футболіст відвідав тренування хлопців з U-14.

Що відомо про Ракіцького

Ракіцький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря в січні 2019 року.

У поточному сезоні футболіст провів за пітерський клуб 22 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.