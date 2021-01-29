Ракіцький відвідав тренування академії Шахтаря: фото
Український футболіст Зеніту Ярослав Ракіцький відвідав тренування юних вихованців Шахтаря.
Джерело: інстаграм академії Шахтаря
Поки Зеніт проходить збори в ОАЕ, український гравець пітерців Ярослав Ракіцький перебуває в Києві.
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Згідно з інформацією від інстаграм-аккаунта академії Шахтаря, футболіст відвідав тренування хлопців з U-14.
Що відомо про Ракіцького
Ракіцький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря в січні 2019 року.
У поточному сезоні футболіст провів за пітерський клуб 22 матчі у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.
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