Ракицкий в своем стиле
Ярослав Ракицкий провел на футбольном поле 82 минуты. После чего украинский защитник был вынужден раньше времени закончить для себя игру. Футболист Адана Демирспора грубо сыграл в подкате против соперника и был удален с поля, пишет 24 канал.
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Сначала главный арбитр показал желтую карточку, но после видеоповтора изменил свое решение. Ракицкий увидел перед собой прямую красную карточку. Ярослав заставил свою команду, которая и так уступала, играть в меньшинстве.
Украинец с иронической улыбкой на лице не понял столь жесткого решения рефери и направился в подтрибунное помещение.
Грубый подкат от Ракицкого: смотрите видео
Удаление воспользовался Фенербахче. Сразу на следующей минуте хозяева увеличили преимущество в счете до 4:2. Голом отличился Эзджан Алиоски.
- Фенербахче одержало уверенную домашнюю победу над клубом Ракицкого со счетом 4:2. Бывший соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов лидирует в турецкой Суперлиге. После трех туров Фенербахче получило 7 очков.
- Адана Демирспор с 6-ю пунктами идет шестым.