Ракицкий в своем стиле

Ярослав Ракицкий провел на футбольном поле 82 минуты. После чего украинский защитник был вынужден раньше времени закончить для себя игру. Футболист Адана Демирспора грубо сыграл в подкате против соперника и был удален с поля, пишет 24 канал.

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Сначала главный арбитр показал желтую карточку, но после видеоповтора изменил свое решение. Ракицкий увидел перед собой прямую красную карточку. Ярослав заставил свою команду, которая и так уступала, играть в меньшинстве.

Украинец с иронической улыбкой на лице не понял столь жесткого решения рефери и направился в подтрибунное помещение.

Грубый подкат от Ракицкого: смотрите видео

Удаление воспользовался Фенербахче. Сразу на следующей минуте хозяева увеличили преимущество в счете до 4:2. Голом отличился Эзджан Алиоски.

К слову. За новую команду Ракицкий отыграл во всех трех турах. Уже успел запомниться двумя желтыми и красными карточками. В общей сложности провел на поле 262 минуты.