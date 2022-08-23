Ракіцький у своєму стилі
Ярослав Ракіцький провів на футбольному полі 82 хвилини. Після чого український захисник був змушений завчасно закінчити для себе гру. Футболіст Адана Демірспора грубо зіграв у підкаті проти суперника та був вилучений з поля, пише 24 канал.
Цікаво дізнатись Динамо втратило двох лідерів перед ключовою грою проти Бенфіки у Лізі чемпіонів
Спершу головний арбітр показав жовту картку, але після відеоповтору змінив своє рішення. Ракіцький побачив перед собою пряму червону картку. Ярослав змусив свою команду, яка і так поступалась, грати у меншості.
Українець з іронічною посмішкою на обличчі не зрозумів такого жорсткого рішення рефері та попрямував у підтрибунне приміщення.
Грубий підкат від Ракіцького: дивіться відео
Вилучення скористався Фенербахче. Одразу на наступній хвилині господарі збільшили перевагу у рахунку до 4:2. Голом відзначився Езджан Аліоскі.
- Фенербахче здобуло впевнену домашню перемогу над клубом Ракіцького з рахунком 4:2. Колишній суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів лідирує у турецькій Суперлізі. Після трьох турів Фенербахче здобуло 7 очок.
- Адана Демірспор із 6 пунктами йде шостим.