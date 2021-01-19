Известный украинский тренер Вячеслав Грозный вступился за бывшего футболиста сборной Украины и Шахтера Ярослава Ракицкого.

Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспресс".

Грозный считает, что переход Ракицкого в Зенит только положительно повлиял на карьеру украинца.

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Почему Ракицкий перешел в Зенит? Все просто – Ярослав считал этот вариант оптимальным. И пока не прогадал – прекрасные партнеры, Лига чемпионов, контакт с тренером, уважение болельщиков. А самое главное, он играет.

"Вот тренер киевлян Луческу заявил, что Ракицкий "не политик и не военнослужащий, а потому никто не имеет права называть его предателем". Кроме того, Мирча считает, что "трансфер Ракицкого, наоборот, мог бы укрепить отношения между двумя странами". Как видите, мнения разделились", – заявил Грозный.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский Зенит

Ярослав Ракицкий перешел в российский Зенит 28 января 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

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Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересный".