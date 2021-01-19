Відомий український тренер В'ячеслав Грозний заступився за колишнього футболіста збірної України та Шахтаря Ярослава Ракіцького.

Про це він розповів у інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Грозний вважає, що перехід Ракіцького у Зеніт лише позитивно повпливав на кар'єру українця.

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Чому Ракицький перейшов в Зеніт? Все просто – Ярослав вважав цей варіант оптимальним. І поки не прогадав – прекрасні партнери, Ліга чемпіонів, контакт з тренером, повага вболівальників. А найголовніше, він грає.

"Ось тренер киян Луческу заявив, що Ракіцький "не політик і не військовослужбовець, а тому ніхто не має права називати його зрадником". Крім того, Мірча вважає, що "трансфер Ракіцького, навпаки, міг би зміцнити відносини між двома країнами". Як бачите, думки розділилися", – заявив Грозний.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський Зеніт

Ярослав Ракіцький перейшов у російський Зеніт 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

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Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".