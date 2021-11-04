Ракицкий больше не нужен чемпиону России: футболист готов вернуться в Украину
Источник:sport24.ru
Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий, критикуемый за игру в российском Зените во время войны на Донбассе, может этим летом сменить клубную прописку.
О возможном уходе Ракицкого из Зенита сообщил агент 32-летнего футболиста Вадим Шаблий.
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"Конечно, Ярослав ждет предложения от Зенита, ему все нравится в клубе. Предложения о продлении контракта на данный момент нет. Мы постараемся страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо смотрится. Ярослав ждет разговор о своем будущем в Зените.
Будет ли рассматривать Ракицкий предложения из Украины? Не могу так ответить, но, конечно, будет обсуждаться все», – заявил Шаблий.
Что известно о Ракицком сейчас
- Контракт 32-летнего Ракицкого с Зенитом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает бывшего защитника сборной Украины в 6 млн евро.
- Отметим, что после перехода в Зенит из донецкого Шахтера Ракицкий перестал попадать в состав сборной Украины. До этого футболиста критиковали за игнорирование гимна Украины в преддверии игр.
- Сам футболист заявлял, что не поет гимн, ведь его задача не петь, а играть в футбол.