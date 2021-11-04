О возможном уходе Ракицкого из Зенита сообщил агент 32-летнего футболиста Вадим Шаблий.

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"Конечно, Ярослав ждет предложения от Зенита, ему все нравится в клубе. Предложения о продлении контракта на данный момент нет. Мы постараемся страховать футболиста и искать варианты для него. К Ракицкому сейчас много интереса, он хорошо смотрится. Ярослав ждет разговор о своем будущем в Зените.

Будет ли рассматривать Ракицкий предложения из Украины? Не могу так ответить, но, конечно, будет обсуждаться все», – заявил Шаблий.

Что известно о Ракицком сейчас