Гладкий впервые перешел в Шахтер летом 2007 года. Произошло это после того, как он стал лучшим бомбардиром чемпионата, выступая за Харьков (13 голов). После этого в его карьере были Днепр и Карпаты.

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Во второй раз вернулся в Шахтер Гладкий в 2014 году по личному приглашению Мирчи Луческу. Подписывать контракт он отправился в Донецк в мае, когда на Востоке Украины уже шли бои с оккупантами.

По словам Гладкого, контракт с Шахтером он должен был подписать в понедельник. Но впоследствии это отложили на среду. В то время в городе уже были беспорядки и стрельба.

Больше всего футболист в то время переживал за семью, особенно детей. В 2011 году у него родился первый сын, а в 2015 – второй. Поэтому на подписание контракта он отправился вместе с семьей.

"Я с семьей и вещами приехал подписывать контракт. После этого сразу поехал в Киев. 12 часов туда добирались, уже тогда поставили блок-посты. В Запорожье ехали семь часов", – рассказал Гладкий.

В Донецке у футболиста осталась недвижимость. Там сейчас никто не живет. Только родственники приходят и убирают там.