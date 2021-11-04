Про можливий відхід Ракіцького із Зеніту повідомив агент 32-річного футболіста Вадим Шаблій.
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"Звичайно, Ярослав чекає пропозиції від Зеніту, йому все подобається в клубі. Пропозиції про продовження контракту на даний момент немає. Ми намагатимемося страхувати футболіста і шукати варіанти для нього. До Ракіцького зараз багато інтересу, він добре виглядає. Ярослав чекає розмови про своє майбутнє у Зеніті.
Чи розглядатиме Ракіцький пропозиції з України? Не можу так відповісти, але, звичайно, обговорюватиметься все", – заявив Шаблій.
Що відомо про Ракіцького зараз
- Контракт 32-річного Ракицького із Зенітом спливає влітку 2022 року. Transfermarkt оцінює колишнього захисника збірної України у 6 млн євро.
- Зазначимо, після переходу до Зеніту з донецького Шахтаря Ракіцький перестав потрапляти до складу збірної України. До цього футболіста критикували за ігнорування гімну України напередодні ігор.
- Сам футболіст заявляв, що не співає гімн, адже його завдання не співати, а грати у футбол.