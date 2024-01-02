Фанатка Свитолиной следила за победой теннисистки, несмотря на обстрел Украины: реакция Элины
Источник:инстаграмм Элины Свитолиной
Украинцы пережили очередные террористические обстрелы со стороны России. 2 января 2024 года враг совершил едва ли не самую большую атаку на Киев и на многострадальный, но несокрушимый Харьков.
Россия атаковала Украину ракетами разного типа, в том числе и "Кинжалами". Враг кошмарил украинский народ с воздуха несколько часов подряд, и так продолжается с 31 декабря 2023 года. Почти все ракеты, которые летели в другие области, разворачивались в столицу Украины. Это был один из самых масштабных обстрелов Киева, который не только унес жизни мирных людей, но и ужасно разрушил инфраструктуру.
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В Украине следят за игрой Свитолиной даже во время обстрелов
Не меньше пострадал Харьков, которому достается почти каждый день.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на утренние обстрелы и назвал цифры погибших и раненых. К сожалению, террористы унесли жизни уже четырех человек, еще 92 – пострадали от обстрелов. Но это еще не финальные цифры. Под завалами еще могут находиться люди.Оперативные детали вражеской атаки в нашей телеграмме.
Однако даже такие ужасные ракетные удары не сломают украинский народ, уже показавший всю свою силу на всю планету.
В момент жутких обстрелов в инстаграмме Russian Tennis появилась публикация с комментарием одной из поклонниц тенниса, которая даже во время ракетного удара не забыла о матче первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
2 января бронзовый призер Олимпиады-2020 сыграл против Каролин Возняцки в 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде в Новой Зеландии. Свитолина одержала победу в двух сетах над соперницей из Дании.
Болельщица Элины следила за этой игрой из ванной комнаты, где вместе с детьми пряталась во время вражеского обстрела.
Вот бы Элина Свитолина видела картину: я сижу в ванной с детьми в темноте, за окном шарит ракетами и только слышишь бабушки, но пока малые спят, смотрю теннис и радуюсь за Элину,
– написала фанатка украинской теннисистки.
За игрой Свитолиной следят даже во время обстрелов в Украине / Скриншот из Ukrainian Tennis
Какова была реакция Свитолиной
Свитолина чуть ли не сразу после матча репостнула этот пост себе на страницу в инстаграмме, добавив трогательные смайлики. Это вдохновит и придаст сил Элини перед следующим матчем турнира.
Напомним, что Харьков – не чужой для теннисистки город. В 2007 году семья Элины переехала из Одессы в первую столицу Украины.