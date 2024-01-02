Фанатка Свитолиной следила за победой теннисистки, несмотря на обстрел Украины: реакция Элины

Украинцы пережили очередные террористические обстрелы со стороны России. 2 января 2024 года враг совершил едва ли не самую большую атаку на Киев и на многострадальный, но несокрушимый Харьков.

Россия атаковала Украину ракетами разного типа, в том числе и "Кинжалами". Враг кошмарил украинский народ с воздуха несколько часов подряд, и так продолжается с 31 декабря 2023 года. Почти все ракеты, которые летели в другие области, разворачивались в столицу Украины. Это был один из самых масштабных обстрелов Киева, который не только унес жизни мирных людей, но и ужасно разрушил инфраструктуру.

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В Украине следят за игрой Свитолиной даже во время обстрелов

Не меньше пострадал Харьков, которому достается почти каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на утренние обстрелы и назвал цифры погибших и раненых. К сожалению, террористы унесли жизни уже четырех человек, еще 92 – пострадали от обстрелов. Но это еще не финальные цифры. Под завалами еще могут находиться люди.

Однако даже такие ужасные ракетные удары не сломают украинский народ, уже показавший всю свою силу на всю планету.

В момент жутких обстрелов в инстаграмме Russian Tennis появилась публикация с комментарием одной из поклонниц тенниса, которая даже во время ракетного удара не забыла о матче первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

2 января бронзовый призер Олимпиады-2020 сыграл против Каролин Возняцки в 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде в Новой Зеландии. Свитолина одержала победу в двух сетах над соперницей из Дании.

Болельщица Элины следила за этой игрой из ванной комнаты, где вместе с детьми пряталась во время вражеского обстрела.

Вот бы Элина Свитолина видела картину: я сижу в ванной с детьми в темноте, за окном шарит ракетами и только слышишь бабушки, но пока малые спят, смотрю теннис и радуюсь за Элину,

– написала фанатка украинской теннисистки.



За игрой Свитолиной следят даже во время обстрелов в Украине / Скриншот из Ukrainian Tennis

Какова была реакция Свитолиной

Свитолина чуть ли не сразу после матча репостнула этот пост себе на страницу в инстаграмме, добавив трогательные смайлики. Это вдохновит и придаст сил Элини перед следующим матчем турнира.

Напомним, что Харьков – не чужой для теннисистки город. В 2007 году семья Элины переехала из Одессы в первую столицу Украины.



Реакция Свитолиной / Скриншот из инстаграмма Элины

В 1/8 финала WTA 250 в Окленде Свитолина сыграет против британки Эммы Радукану. Их встреча состоится вечером 2 января (ориентировочно в 23:00 по киевскому времени).