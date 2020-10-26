Легендарний пілот Формули-1 Кімі Ряйкконен з віком не втрачає свої навики, хоч і змушений пілотувати слабші боліди. У неділю, 25-го жовтня, "Айсмен", як називають Ряйкконена фанати, продемонстрував свої навики на гран-прі Португалії.

Болід Alfa Romeo, який пілотує Ряйкконен, не дозволяє фіну здобувати високі позиції у кваліфікації. Гран-прі Португалії фінський гонщик розпочинав з 16-го місця. За одне коло Кімі пройшов аж десятьох суперників. Про це повідомляє 24 канал.

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Як Ряйкконен зробив прорив

Фіну посприяла м'яка гума на боліді, яка отримала перевагу над іншими під час перших кіл гран-прі Португалії. Втім, не слід знецінювати майстерність "Айсмена".

На жаль, втримати своє шосте місце Кімі не зміг, фінішував одинадцятим. Причина проста – Alfa Romeo не може конкурувати з іншими командами за однакових умов.

У сезоні-2020 Кімі Ряйконнен набрав 2 очки і перебуває на 17-му місці у загальному заліку.