Хэмилтон выиграл квалификацию гран-при Португалии, Феттель попал в аварию: видео
На автодроме в Портимане состоялась квалификация гран-при Португалии Формулы-1. Ее победителем стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Он опередил своего партнера по команде и конкурента Валттери Боттас и пилота Red Bull Макса Ферстаппена, пишет 24 канал.
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Валттери Боттас был лучшим в трех подряд практиках, но в решающий момент Льюис красиво опередил напарника на 0,1 секунды. Представитель Ferrari Шарль Леклер лишь четвертый. А Себастьян Феттель стал аж 15-м.
Феттель сломал участок дренажной системы на автодроме "Алгарве". Во время третьей свободной практики немец в 14-м повороте проехал по люкам, после чего металлическую конструкцию вырвало из автодрома и разбросало по трассе. Организаторам не хватило двух часов на ремонт, из-за чего квалификацию пришлось на полчаса отложить.
Хэмилтон сделал серьезную заявку на то, чтобы 25 октября побить легендарный рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных гран-при. Сейчас у британца и немца – по 91 победы.
Результаты квалификации гран-при Португалии