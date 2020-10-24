На автодроме в Портимане состоялась квалификация гран-при Португалии Формулы-1. Ее победителем стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Он опередил своего партнера по команде и конкурента Валттери Боттас и пилота Red Bull Макса Ферстаппена, пишет 24 канал.

Смотрите также: Последняя глава закончена: Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона

Валттери Боттас был лучшим в трех подряд практиках, но в решающий момент Льюис красиво опередил напарника на 0,1 секунды. Представитель Ferrari Шарль Леклер лишь четвертый. А Себастьян Феттель стал аж 15-м.

Феттель сломал участок дренажной системы на автодроме "Алгарве". Во время третьей свободной практики немец в 14-м повороте проехал по люкам, после чего металлическую конструкцию вырвало из автодрома и разбросало по трассе. Организаторам не хватило двух часов на ремонт, из-за чего квалификацию пришлось на полчаса отложить.

In case you missed FP3...



This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/GIaskIS3pZ — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Хэмилтон сделал серьезную заявку на то, чтобы 25 октября побить легендарный рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных гран-при. Сейчас у британца и немца – по 91 победы.

Результаты квалификации гран-при Португалии