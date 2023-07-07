Перший асистент головного тренера Шахтаря Раймонд Аттевелд розповів, які завдання на сезон тренерський штаб ставить перед командою. Також помічник Патріка ван Леувена зізнався, який стиль футболу тренерський штаб хоче прищепити "гірникам". Оце так Інтер домовився із воротарем збірної України: про який контракт йде мова

Амбітні цілі на новий сезон

Минулого сезону Шахтар став чемпіоном, і це те, що ми, звісно, прагнемо повторити. Також було б добре пройти якомога далі в Лізі чемпіонів. Для нас важливо, щоб футболісти зрозуміли, як ми хочемо грати: інтенсивність, пресинг, відповідальність за кожний матч сезону,

– заявив Раймонд Аттевелд.

Відзначимо, що новий штаб тренерів прийшов майже на готову команду, яку з нуля зліпив Ігор Йовічевіч, якого поперли із керма Шахтаря. Хорват майже без жодного легіонера у розпал війни зробив потужну команду, яку привів до чемпіонства України.

ЗМІ назвали причину такого різкого рішення "гірників". Керівництво донеччан вказало "на двері" хорватському спеціалісту через поразку від Феєнорда в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Однак Йовічевіч підійняв високу планку перед новим тренерським штабом на чолі з колишнім наставником Зорі Патріком ван Леувеном.

Нагадаємо, що 3 липня Шахтар оголосив про призначення нового головного тренера першої команди. Донецькому клубу вдалось повернути нідерландського фахівця, який раніше довго працював в Академії "гірників" (2006 – 2013-й роки). Контракт із Ван Леувеном розрахований на 2 роки (до 30 червня 2025 року).

Цікаво! Вже 8 липня Шахтар проведе свій перший контрольний спаринг на зборах у Нідерландах. Суперником донеччан стане АЗ. Окрім цього поєдинку "гірники" планують провести ще чотири товариські матчі.