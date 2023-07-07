Амбітні цілі на новий сезон
Минулого сезону Шахтар став чемпіоном, і це те, що ми, звісно, прагнемо повторити. Також було б добре пройти якомога далі в Лізі чемпіонів. Для нас важливо, щоб футболісти зрозуміли, як ми хочемо грати: інтенсивність, пресинг, відповідальність за кожний матч сезону,
– заявив Раймонд Аттевелд.
Відзначимо, що новий штаб тренерів прийшов майже на готову команду, яку з нуля зліпив Ігор Йовічевіч, якого поперли із керма Шахтаря. Хорват майже без жодного легіонера у розпал війни зробив потужну команду, яку привів до чемпіонства України.
ЗМІ назвали причину такого різкого рішення "гірників". Керівництво донеччан вказало "на двері" хорватському спеціалісту через поразку від Феєнорда в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Однак Йовічевіч підійняв високу планку перед новим тренерським штабом на чолі з колишнім наставником Зорі Патріком ван Леувеном.
Нагадаємо, що 3 липня Шахтар оголосив про призначення нового головного тренера першої команди. Донецькому клубу вдалось повернути нідерландського фахівця, який раніше довго працював в Академії "гірників" (2006 – 2013-й роки). Контракт із Ван Леувеном розрахований на 2 роки (до 30 червня 2025 року).