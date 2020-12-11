Райкконен забрав вогнегасник у маршала і почав гасити болід на гран-прі Абу-Дабі: відео
Фінський пілот Alfa Romeo Кімі Райкконен став учасником яскравого інциденту, що стався в ході другої вільної практики uран-прі Абу-Дабі Формули-1 на трасі "Яс Маріна".
На його боліді загорівся двигун. Фінн оперативно покинув болід, тут же відібрав у маршала вогнегасник і почав гасити машину, пише 24 канал.
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Однак, він залишив цю затію. Сівши в гольф-кар, Райкконен відправився в паддоку. Що стосується боліда, то він ще деякий час продовжував диміти. Незабаром машину завантажили на евакуатор і відвезли. Інцидент привів до зупинки сесії червоними прапорами.
Відео інциденту
Результати пратики гран-прі Абу-Дабі
У складі Mercedes в болід після коронавірусу повернувся Льюїс Хемілтон. Перша практика склалася для нього не дуже вдало, а в другій він на 0,2 секунди відстав від напарника Валттері Боттаса.
У першому тренуванні найшвидшим був Макс Ферстаппен на Red Bull.
Перша практика
Друга пратика
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