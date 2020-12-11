Фінський пілот Alfa Romeo Кімі Райкконен став учасником яскравого інциденту, що стався в ході другої вільної практики uран-прі Абу-Дабі Формули-1 на трасі "Яс Маріна".

На його боліді загорівся двигун. Фінн оперативно покинув болід, тут же відібрав у маршала вогнегасник і почав гасити машину, пише 24 канал.

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Однак, він залишив цю затію. Сівши в гольф-кар, Райкконен відправився в паддоку. Що стосується боліда, то він ще деякий час продовжував диміти. Незабаром машину завантажили на евакуатор і відвезли. Інцидент привів до зупинки сесії червоними прапорами.

Відео інциденту

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d — Formula 1 (@F1) December 11, 2020

Результати пратики гран-прі Абу-Дабі

У складі Mercedes в болід після коронавірусу повернувся Льюїс Хемілтон. Перша практика склалася для нього не дуже вдало, а в другій він на 0,2 секунди відстав від напарника Валттері Боттаса.

У першому тренуванні найшвидшим був Макс Ферстаппен на Red Bull.

Перша практика

Друга пратика