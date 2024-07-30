В понедельник, 29 июля, состоялся финал по плаванию на 100 м на спине. Американец Райан Мерфи завоевал бронзовую медаль, а также получил приятный сюрприз от своей жены.

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Узнал пол ребенка во время Олимпиады

После получения долгожданной "бронзы" Мерфи увидел на трибунах свою жену, Бриджит Континен, с плакатом "Раян, у нас девочка!".

Я возвращался обратно, а Бриджит держала табличку с надписью "Райан, у нас девочка". Это был первый раз, когда я узнал пол ребенка. Мы думали, что будет мальчик. И все, с кем мы разговаривали, думали, что будет мальчик,

– рассказал Райан Мерфи.



Жена Райана Мерфи развернула плакат с полом ребенка / Фото Speedo USA

Отметим, что бронзовая медаль Олимпиады-2024 стала для Райана Мерфи седьмой. Это делает его одним из самых титулованных олимпийских спортсменов всех времен.