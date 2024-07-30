У понеділок, 29 липня, відбувся фінал з плавання на 100 м на спині. Американець Раян Мерфі завоював бронзову медаль, а також отримав приємний сюрприз від своєї дружини.

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Дізнався стать дитини під час Олімпіади

Після отримання довгоочікуваної "бронзи" Мерфі побачив на трибунах свою дружину, Бріджит Контінен, з плакатом "Раяне, у нас дівчинка!".

Я повертався назад, а Бріджит тримала табличку з написом "Раян, у нас дівчинка". Це був перший раз, коли я дізнався стать дитини. Ми думали, що буде хлопчик. І всі, з ким ми розмовляли, думали, що буде хлопчик,

– розповів Раян Мерфі.



Дружина Раяна Мерфі розгорнула плакат зі статтю дитини / Фото Speedo USA

Відзначимо, що бронзова медаль Олімпіади-2024 стала для Раяна Мерфі сьомою. Це робить його одним з найбільш титулованих олімпійських спортсменів усіх часів.