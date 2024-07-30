В понедельник, 29 июля, в Париже на Олимпиаде-2024 состоялись соревнования по фехтованию. Ольга Харлан завоевала "бронзу", которая стала первой медалью на нынешнем турнире.

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Почему парень Харлан не присутствовал на борьбе за "бронзу"

Украинка призналась, что Самеле не выдержал волнений за нее, поэтому покинул арену соревнований.

Когда он в первый день фехтовал, я болела только до четвертьфинала, а потом сказала, что уезжаю, потому что больше не могу, поскольку это все давит. Лучше я буду смотреть по телику, и смотрела по телевизору у нас в штабе. А он не мог сегодня спокойно сидеть на трибунах и тоже уехал. Сказал мне, что я не выдержу,

– рассказала Харлан.

Однако Ольга отметила, что именно ему позвонила первому после победы.

"Но он был первым, кому я позвонила после боя за "бронзу". И это очень особенный момент, что у нас обоих есть медаль, ведь сейчас мы проходим через очень сложный период. Возможно, когда-то мы расскажем об этом всем. Поэтому в тот момент, когда я ему позвонила, мы просто потеряли дар речи, и когда он выиграл свою награду, было так же. ты не можешь ничего сказать, но в то же время ты должен сказать все", – добавила украинка.

Отметим, что Ольга Харлан примет участие также в командном соревновании по фехтованию. Целью украинки является получение еще одной медали.