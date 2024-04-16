Безумная мотивация перед боем с Хейни: Райан Гарсия сделал предложение актрисе фильмов для взрослых

Американский боксер Райан Гарсия в начале года в третий раз стал отцом. Однако на достигнутом скандальный спортсмен решил не останавливаться.

20 апреля Райан Гарсия проведет бой против чемпиона WBC Дэвина Хейни. Накануне важного поединка "Король Райан" сообщил об изменениях в личной жизни.

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Гарсия сделал предложение порноактрисе

25-летний боксер сделал предложение жениться австралийской порноактрисе Саванне Бонд. Он опубликовал видео на своей странице в твиттере, в котором сообщил счастливую новость.

"Она сказала да. Я такой счастливый и мотивированный перед своим боем", – подписал видео Райан Гарсия.

Гарсия сделал предложение любимой: смотрите видео

Отметим, что перед этим Гарсия сообщил, что Саванна Бонд беременна.

Фотографии новой жены Райана Гарсии / инстаграм Саванны Бонд

Личная жизнь Райана Гарсии