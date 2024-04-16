Безумная мотивация перед боем с Хейни: Райан Гарсия сделал предложение актрисе фильмов для взрослых
Источник:Райан Гарсия
Американский боксер Райан Гарсия в начале года в третий раз стал отцом. Однако на достигнутом скандальный спортсмен решил не останавливаться.
20 апреля Райан Гарсия проведет бой против чемпиона WBC Дэвина Хейни. Накануне важного поединка "Король Райан" сообщил об изменениях в личной жизни.
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Гарсия сделал предложение порноактрисе
25-летний боксер сделал предложение жениться австралийской порноактрисе Саванне Бонд. Он опубликовал видео на своей странице в твиттере, в котором сообщил счастливую новость.
"Она сказала да. Я такой счастливый и мотивированный перед своим боем", – подписал видео Райан Гарсия.
Гарсия сделал предложение любимой: смотрите видео
Отметим, что перед этим Гарсия сообщил, что Саванна Бонд беременна.
Фотографии новой жены Райана Гарсии / инстаграм Саванны Бонд
Личная жизнь Райана Гарсии
- Райан Гарсия всегда находится в центре внимания своих поклонников, которые следят за его бурной жизнью.
- Ранее боксер встречался с Катериной Гамес. В марте 2019 года у пары родилась дочь Райли.
- Следующей девушкой Гарсии стала известная модель Андреа Селина, на которой он женился. В 2020 году она родила дочь Беллу.
- В январе 2024 года Райан объявил о рождении сына. Однако в тот же день боксер сообщил об окончательном разводе с Андреа. Он выразил готовность финансово поддерживать детей.
- Что касается Саванны Бонд, то ей 33 года. За свою карьеру она снялась в 100 фильмах для взрослых.