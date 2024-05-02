"Он лютует": реакция обидчика Ломаченка на положительные допинг-пробы своего противника

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 апреля, в Нью-Йорке состоялся бой между Дэвином Хэйни и Райаном Гарсией. Гарсия одолел Хэйни тремя нокдаунами, однако не получил титул из-за превышения лимита веса на взвешивании.

Стало известно, что Райан Гарсия провалил допинг-тест на остарин, который считается запрещенным препаратом. Он имеет 10 дней, чтобы подать запрос на проверку его пробы Б.

Читайте также "Очень трудно": Ломаченко заговорил о завершении карьеры

Реакция Хейни на положительный допинг-тест противника

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Девин Хэйни будет требовать, чтобы результат боя с Райаном Гарсией аннулировали.

Я говорил с Дэвином вчера вечером, он в ярости. Гарсия набрал 3 фунта лишнего веса, и в его организме были обнаружены допинговые препараты. Хэйни будет требовать, чтобы бой признали таким, что не состоялся. Независимо от того, виноват Райан или нет, в его организме было обнаружено PED, когда он дрался с Девином, и он пришел с лишним весом в 3 фунта,

– заявил промоутер.

В частности он попросил поставить себя на место Хейни. Боксер считает, что его буквально кинули.

До боя с Райаном Гарсией Девин Хэйни был непобедимым. Поражение от трех нокдаунов Гарсии стало первым в его карьере.

Напомним, что Райан Гарсия также согласился на предложение Дэвина Хэйни о реванше.