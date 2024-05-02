Стало известно, что Райан Гарсия провалил допинг-тест на остарин, который считается запрещенным препаратом. Он имеет 10 дней, чтобы подать запрос на проверку его пробы Б.
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Реакция Хейни на положительный допинг-тест противника
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Девин Хэйни будет требовать, чтобы результат боя с Райаном Гарсией аннулировали.
Я говорил с Дэвином вчера вечером, он в ярости. Гарсия набрал 3 фунта лишнего веса, и в его организме были обнаружены допинговые препараты. Хэйни будет требовать, чтобы бой признали таким, что не состоялся. Независимо от того, виноват Райан или нет, в его организме было обнаружено PED, когда он дрался с Девином, и он пришел с лишним весом в 3 фунта,
– заявил промоутер.
В частности он попросил поставить себя на место Хейни. Боксер считает, что его буквально кинули.
Напомним, что Райан Гарсия также согласился на предложение Дэвина Хэйни о реванше.