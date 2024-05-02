Стало відомо, що Раян Гарсія провалив допінг-тест на остарін, який вважається забороненим препаратом. Він має 10 днів, щоб подати запит на перевірку його проби Б.

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Реакція Хейні на позитивний допінг-тест противника

Промоутер Едді Хірн повідомив, що Девін Хейні буде вимагати, щоб результат бою з Раяном Гарсією анулювали.

Я говорив із Девіном учора ввечері, він лютує. Гарсія набрав 3 фунти зайвої ваги, і в його організмі були виявлені допінгові препарати. Хейні вимагатиме, щоб бій визнали таким, що не відбувся. Незалежно від того, винен Раян чи ні, в його організмі було виявлено PED, коли він бився з Девіном, і він прийшов із зайвою вагою в 3 фунти,

– заявив промоутер.

Зокрема він попросив поставити себе на місце Хейні. Боксер вважає, що його буквально кинули.

Важливо! До бою з Раяном Гарсією Девін Хейні був непереможним. Поразка від трьох нокдаунів Гарсії стала першою в його кар'єрі.

Нагадаємо, що Раян Гарсія також погодився на пропозицію Девіна Хейні про реванш.