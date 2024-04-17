Американский боксер Райан Гарсия поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни. По словам 25-летнего американца, он лучше соперника во всем.

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Гарсия о бое против Хэйни

"Лично я считаю, что цены были очень высокими, я хочу, чтобы арена была заполнена. Я не думаю, что многие американцы могут позволить себе купить билеты за 500-300 долларов в верхних рядах.

Не думаю, что мои слова повлияли на это, это имело влияние только на Хейни. Девин не является популярным бойцом, я сам занимался раскруткой боя. Никто не хочет смотреть на такого парня, как он", – сказал Гарсия.

Важно. В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Девин еще ни разу не знал горечи поражений в 31 поединке на профи-ринге.

Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.