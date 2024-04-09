Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни поделился ожиданиями от поединка против Райана Гарсии. 25-летний американец уверен, что без проблем одержит очередную победу.

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Хэйни о бое против Гарсии

"Райан Гарсия на самом высоком уровне не просто так. Но мне нужно туда зайти и показать ему, что ты не на моем уровне. Ты не такой хороший, как Девин Хейни. Это мне нужно доказать, и я это сделаю. Райан показывает, что он еще ребенок.

Посмотрите на его выходки в социальных сетях. Посмотрите, что он делает. Мир увидит, насколько я крутой, насколько я лучше. И как все меняется в профессионалах по сравнению с любителями, и кто стал лучшим профессионалом, вот о чем я", – сказал Хейни.

Важно. В предыдущем поединке в декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Девин еще ни разу не знал горечи поражений в 31 поединке на профи-ринге.

Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.