Американський боксер Раян Гарсія поділився очікуваннями від поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні. За словами 25-річного американця, він кращий за суперника у всьому.
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Гарсія про бій проти Хейні
"Особисто я вважаю, що ціни були дуже високими, я хочу, щоб арена була заповненою. Я не думаю, що багато американців можуть дозволити собі купити квитки за 500-300 доларів у верхніх рядах.
Не думаю, що мої слова вплинули на це, це мало вплив тільки на Хейні. Девін не є популярним бійцем, я сам займався розкруткою бою. Ніхто не хоче дивитись на такого хлопця, як він", – сказав Гарсія.
Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.