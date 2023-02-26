Пострадал не только холодильник: игрок Барселоны получил остроумную травму

Футболист испанской Барселоны подставил свою команду, получив курьезную травму. Игрок европейского гранда не справился с отрицательными эмоциями.

На матч 22-го тура Ла Лиги, в котором Барселона сошлась с Кадисом, в заявке каталонцев отсутствовал бразильский игрок Рафинья. Футболист "сине-гранатовых" не получил отдых, как могло показаться, а отсутствовал из-за своей глупости.

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Нужно контролировать эмоции

Во время первого матча Барселоны в 1/16 финала Лиги Европы против Манчестера Юнайтед (2:2) Рафинья был заменен на исходе второго тайма на Феррана Торреса. Бразильскому футболисту очень не понравилась подобная инициатива тренера каталонцев. Разъяренный Рафинья покинул поле и сразу ногой яростно копнул холодильник с напитками. Также футболист несколько раз ударил по сиденью кулаками. После этого Рафинья почувствовал дискомфорт в колене, что и помешало ему поучаствовать в поединке против Кадиса.

Карьера бразильского футболиста