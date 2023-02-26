На матч 22-го туру Ла Ліги, в якому Барселона зійшлась з Кадісом, у заявці каталонців був відсутній бразильський гравець Рафінья. Футболіст "синьо-гранатових" не отримав відпочинок, як могло здатися, а був відсутній через свою дурість.

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Потрібно контролювати емоції

Під час першого матчу Барселони у 1/16 фіналу Ліги Європи проти Манчестера Юнайтед (2:2) Рафінья був замінений під кінець другого тайму на Феррана Торреса. Бразильському футболісту дуже не сподобалась така ініціатива тренера каталонців. Розлючений Рафінья покинув поле та відразу ногою люто копнув холодильник з напоями. Також футболіст декілька разів вдарив кулаками по сидінню. Після цього Рафінья відчув дискомфорт у коліні, що і завадило йому взяти участь у поєдинку проти Кадіса.

Кар'єра бразильського футболіста