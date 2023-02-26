На матч 22-го тура Ла Лиги, в котором Барселона сошлась с Кадисом, в заявке каталонцев отсутствовал бразильский игрок Рафинья. Футболист "сине-гранатовых" не получил отдых, как могло показаться, а отсутствовал из-за своей глупости.
Достойно внимания Однако есть Коноплянка: лидер сборной Украины пропустит поединок с Англией
Нужно контролировать эмоции
Во время первого матча Барселоны в 1/16 финала Лиги Европы против Манчестера Юнайтед (2:2) Рафинья был заменен на исходе второго тайма на Феррана Торреса. Бразильскому футболисту очень не понравилась подобная инициатива тренера каталонцев. Разъяренный Рафинья покинул поле и сразу ногой яростно копнул холодильник с напитками. Также футболист несколько раз ударил по сиденью кулаками. После этого Рафинья почувствовал дискомфорт в колене, что и помешало ему поучаствовать в поединке против Кадиса.
Карьера бразильского футболиста
- Рафинья начал свой футбольный путь в Португалии. Игрок успел сыграть за местные Виторию и Спортинг. Позже бразилец защищал цвета французского Ренна и английского Лидса.
- Именно в состоянии "павлинов" Рафинье удалось себя зарекомендовать. Каталонский коллектив выкупил бразильца у Лидса за 58 миллионов евро.
- Также Рафинья успел сыграть за сборную Бразилии 16 поединков, отличившихся пятью голами.
- В текущем сезоне бразилец провел 33 поединка в состоянии Барселоны, в которых забил 7 голов и отдал 9 голевых передач.