Психологическая усталость: французский ведущий игрок решил завершить карьеру в сборной в 29 лет
Источник:Инстаграмм Рафаэля Варана
На решение одного из лидеров сборной Франции повлиял ряд разных факторов. Но решающим стало поражение "Ле Блэ" в финале чемпионата мира-2022.
Рафаэль Варан принял серьезное решение покончить с карьерой в рядах национальной сборной Франции в возрасте 29 лет. Игрок не преодолел индивидуальные беды и решил сконцентрироваться только на работе в клубе.
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Мотивы защитника "гальских петухов"
Рафаэль Варан сообщил, что в последние годы играет на фоне сильной физической и психологической усталости. Потому игроку сложно разделиться и на клубный футбол, и на выступления за национальную сборную. Французский защитник решил полностью сконцентрироваться на работе в Манчестере Юнайтед. А свое место в "Ле Блэ" решил отдать молодым исполнителям.
Еще одной причиной уйти из сборной стало поражение "трехцветных" в финале ЧМ-2022 против Аргентины. Многие французские игроки разочарованы отрицательным результатом, и все отреагировали по-разному. Если Килиан Мбаппе решил улучшить свою игру, то Рафаэль Варан решил просто уйти от дел.
Карьера французского защитника в сборной
- Варан дебютировал за "гальских петухов" еще в 2013 году. С этого момента Рафаэль провел за главную команду 87 матчей, в которых отличился голом 5 раз.
- Варан отыграл за сборную Франции во всех крупных турнирах, начиная с 2014 года. В частности, игрок становился чемпионом мира в 2018-м, выигрывал Лигу наций в 21/22, становился вицечемпионом домашнего Евро-2016 и стал серебряным призером на ЧМ-2022.
- Триумф сборной Франции на мундиале в России помог Варану попасть в символическую сборную ФИФА 2018 года.