Рафаэль Варан принял серьезное решение покончить с карьерой в рядах национальной сборной Франции в возрасте 29 лет. Игрок не преодолел индивидуальные беды и решил сконцентрироваться только на работе в клубе.

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Мотивы защитника "гальских петухов"

Рафаэль Варан сообщил, что в последние годы играет на фоне сильной физической и психологической усталости. Потому игроку сложно разделиться и на клубный футбол, и на выступления за национальную сборную. Французский защитник решил полностью сконцентрироваться на работе в Манчестере Юнайтед. А свое место в "Ле Блэ" решил отдать молодым исполнителям.

Еще одной причиной уйти из сборной стало поражение "трехцветных" в финале ЧМ-2022 против Аргентины. Многие французские игроки разочарованы отрицательным результатом, и все отреагировали по-разному. Если Килиан Мбаппе решил улучшить свою игру, то Рафаэль Варан решил просто уйти от дел.

Карьера французского защитника в сборной