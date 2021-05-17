Падение Надаля

Досадный для Надаля инцидент произошел при счете 3:3 и 40:40 на подаче Новака Джоковича. Сербский теннисист пытался развести Надаля по углам и завершить розыгрыш укороченным ударом.

Примечательно Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича в ярком финале турнира ATP в Риме

И Надаль успел к мячу и красиво пробил на вылет. Однако нога Надаля продолжила движение по грунту и Рафа споткнулся на линии и упал.

Испанец сразу встал и на эмоциях выкрикнул. Сначала показалось, что Надаль эмоционально встретил выигранный розыгрыш. Однако повтор показал, что Надаль выругался из-за проблем с кортом.

В итоге Надаль отделался небольшим испугом и царапиной на ноге.

На протяжении всего матча Надаль жаловался на линии, которые были плохо закреплены. Но это не помешало испанцу получить 10 титул в Риме.