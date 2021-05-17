Падіння Надаля

Прикрий для Надаля інцидент стався за рахунку 3:3 і 40:40 на подачі Новака Джоковича. Сербський тенісист намагався розвести Надаля по кутах та завершити розіграш укороченим ударом.

Варте уваги Рафаель Надаль переміг Новака Джоковича у яскравому фіналі турніру ATP у Римі

Та Надаль встиг до м'яча та красиво пробив на виліт. Однак нога Надаля продовжила рух по ґрунту й Рафа перечепився через лінію та впав.

Іспанець відразу підвівся й на емоціях викрикнув. Спершу здалося, що Надаль емоційно зустрів виграний розіграш. Однак повтор засвідчив, що Надаль вилаявся через проблеми з кортом.

У підсумку Надаль відбувся невеликим переляком і подряпиною на нозі.

Упродовж усього матчу Надаль скаржився на лінії, які були погано закріплені. Та це не завадило іспанцю здобути 10 титул у Римі.