Падіння Надаля
Прикрий для Надаля інцидент стався за рахунку 3:3 і 40:40 на подачі Новака Джоковича. Сербський тенісист намагався розвести Надаля по кутах та завершити розіграш укороченим ударом.
Варте уваги Рафаель Надаль переміг Новака Джоковича у яскравому фіналі турніру ATP у Римі
Та Надаль встиг до м'яча та красиво пробив на виліт. Однак нога Надаля продовжила рух по ґрунту й Рафа перечепився через лінію та впав.
Іспанець відразу підвівся й на емоціях викрикнув. Спершу здалося, що Надаль емоційно зустрів виграний розіграш. Однак повтор засвідчив, що Надаль вилаявся через проблеми з кортом.
У підсумку Надаль відбувся невеликим переляком і подряпиною на нозі.
Упродовж усього матчу Надаль скаржився на лінії, які були погано закріплені. Та це не завадило іспанцю здобути 10 титул у Римі.