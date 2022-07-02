Костюк: Я действительно с нетерпением ждала возможности сыграть с тобой

Марта Костюк, отпраздновавшая свое 20-летие прямо во время турнира, больше не выйдет на британский корт в Лондоне. Украинская теннисистка получила сложную травму.

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В женском парном и одиночном разрядах украинка закончила свои выступления. Но могла еще раз выйти на корт в миксе. Костюк должна была сыграть в паре с поляком Лукашем Куботом.

Но, к сожалению, черед повреждения Марта не сможет выступить в миксте Уимблдона. Костюк рассказала о своей травме в инстаграмме. В ближайшие недели украинка не сможет радовать своих болельщиков своей игрой.

К сожалению, я травмировала голень сегодня во время парного матча на Уимблдоне. С одним полным и одним частичным разрывом связи моей правой голени, я не смогу соперничать в ближайшие недели, пока не восстановлюсь. Лукаш Кубот, я действительно с нетерпением ждала возможности сыграть с тобой. Сделаю все возможное, чтобы вернуться здоровее и сильнее. Спасибо, Уимблдон. До встречи в следующем году,

– написала Марта.

Поединок Костюк в миксте с Куботом должен был состояться 2 июля. Пара должна была сыграть против Кевина Кравица (Германия) / Николь Мартинес (США).

Как выступила Костюк на Уимблдоне-2022